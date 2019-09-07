До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси 8 сентября, ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный: ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 15 градусов тепла, местами будет от плюс 5 до 8 градусов. В середине дня воздух прогреется до 21-27 градусов.-0-