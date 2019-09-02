До +28°С градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Летняя погода в этом году была на любой вкус. Июнь порадовал любителей жары, июль был благосклонен к тем, кому нравятся прохлада и дожди, август вначале поскупился на тепло, но на финише преподнес жаркие деньки. С летней погоды начался и сентябрь. Но холодный атмосферный фронт, который сегодня расположился над Польшей, уже завтра внесет изменения в характер погоды, медленно оттесняя тепло на восток, - сказали в Белгидромете. - В связи с установившейся теплой и сухой погодой в юго-восточных районах страны сохранится высокая пожароопасность. Не забывайте об этом и будьте осторожны с огнем".

Во вторник, 3 сентября, увеличится и уплотнится облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на северо-западный, порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля, в середине дня будет от плюс 15 по северо-западу до 28 градусов тепла по востоку страны.

В среду, 4 сентября, погоду в основном будет формировать область повышенного давления, только ночью и утром на востоке Беларуси сохранится влияние атмосферного фронта. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку страны местами пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый, слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, по востоку - до плюс 15. Днем будет 18-24 градуса тепла.

В четверг, 5 сентября, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, заметно уменьшится количество облаков. Будет без осадков. В ночные и утренние часы в низинах и вблизи водоемов будут клубиться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, днем - 18-25 градусов.

В пятницу и субботу, 6-7 сентября, атмосферное давление начнет падать, будет больше облаков. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля. Днем будет 16-23 градуса, по югу - плюс 24-26 градусов.

В воскресенье, 8 сентября, под влиянием фронтального раздела дождей станет больше.-0-

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