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14 июня 2021, 11:15

До +28°С тепла ожидается в Беларуси 15 июня

Фото из архива
Фото из архива

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 15 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Ночью прогнозируется преимущественно без осадков. Утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем - северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 9-15 градусов. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов тепла.-0-

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