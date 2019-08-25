До +30°С и без осадков ожидается в Беларуси 26 августа

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 26 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается небольшая облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, в отдельных районах будет до плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, местами по юго-западу - до 30 градусов.-0-