До -3°С ночью и +18°С днем ожидается в Беларуси 21 сентября

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и до 18 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 21 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по информации синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западной четверти 6-11 м/с, днем порывы усилятся до 14 м/с.

В ночь на субботу во многих районах ожидаются заморозки от 0 до минус 3, местами температура воздуха в ночные часы составит 1-6 градусов тепла. Днем будет плюс 8-14, по западу страны - 15-18 градусов тепла.-0-

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