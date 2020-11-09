До -3°С ожидается в Беларуси ночью 10 ноября

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 3 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 10 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабый туман и гололед. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 3-8 градусов тепла.-0-