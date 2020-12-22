До конца весны в Беларуси 1,2 млн человек планируют вакцинировать от COVID-19

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца весны в Беларуси планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Массовая вакцинация от коронавируса, по словам министра, начнется в январе 2021 года вакцинами иностранного производства, закупка которых сейчас ведется. До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных.

"Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос здесь не в деньгах, а вопрос в целесообразности и противопоказаниях", - сказал Дмитрий Пиневич.

"Вакцинация населения остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидемическим процессом. Беларусь в этом отношении не является исключением", - обратил внимание министр. Он пояснил, что в первую очередь для проведения масштабной вакцинации будут использоваться препараты зарубежного производства, закупка которых сейчас проводится. "У нас будет вакцина для массового применения, и будет ряд вакцин (мы планируем около 5-6) различных производителей, которые будут представлены как для бесплатного вакцинирования, так и по желанию населения можно будет выбирать вакцину для прививания", - сказал руководитель Минздрава. По его словам, процесс будет налажен по аналогии с вакцинацией от гриппа. Что касается категорий, которые будут привиты от коронавируса в первоочередном порядке, то они уже определены: медицинские работники, педагоги, работники предприятий торговли и транспорта.

Одновременно с началом масштабной вакцинации будет налаживаться производство вакцин в Беларуси.

"Второй компонент - локализация иностранных вакцин на производственных мощностях наших предприятий. Мы определили площадки, на которых будет проводиться масштабирование производства вакцин. Прежде всего это российские вакцины, - отметил Дмитрий Пиневич. - Это будут бизнес-проекты, которые имеют своей целью насыщение нашей страны безопасными, качественными вакцинами и возможные экспортные поставки в будущем".

Третий компонент системы вакцинации населения - создание отечественной вакцины. Для этого будет разработана и утверждена на уровне главы государства комплексная программа с четко прописанными мероприятиями, сроками, ответственностью участников. Об этом, в частности, шла речь сегодня на совещании у Президента. Акцент делался не столько на возможность создания вакцины, сколько на возможность масштабирования ее производства. "Это крайне сложный процесс, и сегодня мы эту цепочку вырисовали", - прокомментировал министр.-0-