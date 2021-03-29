До +21°С ожидается в Беларуси в середине этой недели

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 21 градуса ожидается в Беларуси в середине этой недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Март, несмотря на чередование холодных и теплых периодов, в целом окажется на 1-2 градуса теплее обычного. Теплыми ожидаются и последние дни месяца. Воздушные массы, поступающие с Западной Европы, принесут к нам дополнительную порцию тепла и влаги. Ожидаемые дожди в основном будут небольшими и существенно не изменят наблюдающийся на большей части страны мартовский дефицит осадков", - отметили синоптики.

Во вторник, 30 марта, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром кое-где будут сгущаться непродолжительные туманы, при отрицательных температурах и высокой влажности воздуха местами возможен слабый гололед. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, днем по северу - порывистый. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 4 градусов, по западной половине будет 5-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 8-14 градусов.

В среду, 31 марта, погоду продолжит обуславливать теплая воздушная масса с Западной Европы. Ночью и утром в центральных и восточных районах Беларуси сохранится влияние фронтального раздела и значительное количество облачности, поэтому местами по Минской и Витебской областям, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В низких местах и вблизи водоемов будут клубиться слабые туманы. В дневные часы атмосферное давление подрастет, фронтальный раздел покинет территорию страны, уменьшится количество облаков и в основном обойдется без осадков. Ветер будет юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные часы ожидается плюс 4-9 градусов, днем - плюс 13-19, по юго-западу местами до 21 градуса тепла.

Апрель стартует теплой неустойчивой погодой.

В четверг, 1 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет плюс 4-9, в дневные - плюс 12-19, по югу страны местами до плюс 21. В северных районах дождевые облака не дадут столбикам термометров подняться выше 8-11 градусов тепла.

В пятницу, 2 апреля, ситуация в атмосфере изменится. Через территорию Беларуси переместится холодный фронтальный раздел. Ветер сменится на северный, северо-западный, который начнет поставлять в южные широты прохладный воздух. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

В субботу, 3 апреля, сохранится прохладная погода. Облаков будет много. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью будет минус 3 - плюс 2 градуса, днем - 3-9 градусов тепла. Северо-западный порывистый ветер усилит ощущение холода.

В воскресенье, 4 апреля, облаков и осадков будет меньше, но температурный фон останется пониженным.-0-

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