Добиться успеха в борьбе с антисемитизмом можно только скоординированными усилиями - Дженифер Мур

27 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Добиться успеха в борьбе с антисемитизмом можно только благодаря коллективным и скоординированным усилиям. Об этом заявила сегодня временный поверенный США в Беларуси Дженифер Мур на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Память о холокосте преподает уроки нам и сегодня, особенно в Беларуси, - от стойкости выживших до памяти о погибших и до праведников народов мира. Мы не можем забыть отвагу тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы защитить и спасти своих собратьев и соседей", - отметила дипломат.

Дженифер Мур с сожалением констатировала глобальный рост современного антисемитизма. "В последние несколько лет в США и других странах мира наблюдается тревожная тенденция роста антисемитизма, - сказала она. - Кроме того, мы наблюдаем размывание понятия холокоста, поэтому так важно, что белорусское правительство проводит подобные мероприятия".

"В то время, когда многие страны забывают или отрицают прошлое, Беларусь стремится гарантировать, что никто этого не забудет и что это не повторится", - подчеркнула американский дипломат.

Соединенные Штаты также намерены обратить вспять эту тревожную тенденцию. Дженифер Мур отметила, что в мире есть много лидеров, в том числе руководители Беларуси и США, которые привержены борьбе с антисемитизмом. "Я убеждена, что благодаря нашим коллективным и скоординированным усилиям мы можем добиться успеха, если будем полны решимости помнить тех, кто пострадал, и стремиться к лучшему будущему", - заявила она.-0-

Фото Рамиля Насибулина