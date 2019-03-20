Добровольно сдавших сети рыбаков освободят от ответственности

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбаков, добровольно сдавших свои сети, освободят от ответственности. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Начиная с 20 марта и на протяжении всего нерестового периода Госинспекция проводит масштабную кампанию по изъятию браконьерских сетей. Гражданам предлагается добровольно сдать имеющиеся у них сети, сетематериалы и сетные орудия. При этом привлекать к ответственности за хранение запрещенных орудий лова их не будут", - заверили в ведомстве.

Во время весеннего нереста вылов рыбы сетями наносит наибольший ущерб ее воспроизводству, а причиненный вред, который возмещают нарушители, исчисляется по тройным таксам. "Поэтому инспекторы стараются изымать браконьерские орудия до того, как они попадут в водоем, а их хозяева наживут массу проблем и финансовых обязательств", - подчеркнули в Госинспекции.

Ответственность за хранение сетематериалов и торговлю ими была введена в январе 2018 года статьей 15.36 КоАП. "Половина изъятых в прошлом году сетей - 145 км из 309 км - были обнаружены как раз на хранении или при попытке продажи. Владельцам запрещенных орудий лова пришлось заплатить немалые штрафы. В этом году работа по изъятию сетей продолжается с привлечением милиции, следственных органов и общественности", - рассказали в Госинспекции.

В конце февраля госинспекторы обнаружили 7,5 км сетей у жителя деревни Пуховичи, расположенной на берегу озера Червоного. А на днях оперативники Госинспекции задержали продавца сетей - жителя Жлобина. Мужчина сам хоть и не рыбачил запрещенными орудиями, но привозил их на продажу из России. В его доме нашли новые сети и сетематериалы общей длиной около 9 км, а также 42 сетных орудия. Теперь мужчине грозит крупный штраф.

В отношении физлиц санкция статьи 15.36 КоАП предусматривает штраф от 5 до 50 базовых величин (сейчас БВ составляет Br25,5). В отношении предпринимателей, рискнувших подзаработать на продаже сетей, - от 10 до 200 базовых.-0-