1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехсерийный документальный проект "Память и слава" подготовлен к 100-летию БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Проект расскажет об ученых и педагогах БГУ. Основной акцент будет сделан на местах их упокоения. Это обусловлено важностью сохранения памяти, возвращения забытых имен и передачи о них информации будущим поколениям.

"Появлению фильма предшествовала масштабная работа по поиску и благоустройству надгробий профессорско-преподавательского состава и деятелей науки БГУ. На протяжении года волонтеры исторического факультета определяли места их захоронений на Военном, Московском и Кальварийском кладбищах Минска. Каждому некрополю посвящена одна из 20-минутных серий. В четвертом выпуске запланирован показ мемориальных досок, установленных в местах проживания и работы известных ученых университета", - рассказали в пресс-службе.

На данный момент доступна трансляция первой серии "Военное кладбище". Ведущий проекта четверокурсник Юрий Тамкович знакомит с 15 биографиями представителей науки, искусства, политики, работающих в разные годы в БГУ. Среди них историк и один из основателей БГУ Всеволод Игнатовский, ректор в 1938-1946 годах Парфен Савицкий, экономист Абрам Лурье, писатель Якуб Колас, художник Яков Кругер, юрист Михаил Гредингер, ботаник-альголог Николай Гайдуков, историк Иосиф Юхо. Зрители увидят уникальные архивные документы и фотографии. Среди них удостоверение Всеволода Игнатовского, профсоюзный билет Абрама Лурье, письмо студента Николая Романовского (Кузьмы Чорного).

Выпуски документального фильма будут размещены на официальном канале исторического факультета в YouTube.

Инициатива и реализация идеи по созданию фильма принадлежит студентам и преподавателям исторического факультета БГУ. -0-