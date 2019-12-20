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20 декабря 2019, 09:00

Дом "Пекин": квартиры на любой вкус в квартале Чемпионов

Этот дом в квартале Чемпионов иначе даже и назвать не могли: большой, красивый и современный, он даже внешне напоминает столицу Китайской Народной Республики - Пекин. Но для нас, белорусов, это название - еще и память о главном спортивном старте четырехлетия, который город принимал летом 2008 года. Тогда наши атлеты взяли 18 медалей, в том числе 4 "золота" - и это отличный повод для того, чтобы один из "спортивных" домов комплекса "Минск Мир" назвать "Пекином".

Дом "Пекин" квартала "Чемпионов"
Дом "Пекин" квартала "Чемпионов"

Дом "Пекин" действительно красив. Он угловой и пятисекционный, два крыла дома выходят на две стороны квартала, образуя уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей, а пока его контуры можно хорошо рассмотреть на видео-туре на сайте застройщика - фундамент уже залит, началось возведение этажей.

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения. Это значит, что через год-другой, когда дом будет сдан, а собственники обустроятся, в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг - стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес - буквально не отходя от дома!

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

К слову, квартиры в доме "Пекин" появились в продаже всего месяц назад, но почти треть из них уже продана - покупатели очень быстро оценили как преимущества самого дома, так и жилого квартала Чемпионов, в котором он расположен.

Например, все квартиры в доме "Пекин" - свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком
Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS
Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы - это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

Квартал Чемпионов пользуется особым спросом покупателей. В доме "Рио-де-Жанейро" свободных квартир уже нет, а "Сидней Люкс" и "Сочи" продаются очень активно. "Пекин" - это еще одна реальная возможность стать жителем квартала, который будет полностью готов уже вскоре - сразу за кварталом "Эмиратс Люкс".

Квартал "Чемпионов"
Квартал "Чемпионов"

Чем же он примечателен? Конечно, прежде всего - это территория спорта и здорового образа жизни. Все дома здесь названы в честь городов мира, в которых белорусские атлеты становились чемпионами на крупнейших соревнованиях планеты. Не случайно именно здесь решили приобрести квартиры многие известные спортсмены, и вполне вероятно, что вашим соседом по лестничной площадке будет обладатель олимпийской медали или чемпионка мира.

Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр - потренироваться или позаниматься спортом жители смогут запросто!

Напомним также, что именно в квартале Чемпионов во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам - жителям самого масштабного жилого комплекса Европы.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам
В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

Наконец, не меньшее значение имеет развитая транспортная инфраструктура квартала и соседних улиц. Буквально в нескольких шагах от дома "Пекин" - строящаяся станция метро "Аэродромная". С двух сторон - широкие магистральные улицы, которые позволяют всего за несколько минут на своем автомобиле очутиться на площади Независимости.

Буквально в нескольких шагах - строящаяся станция метро "Аэродромная"
Буквально в нескольких шагах - строящаяся станция метро "Аэродромная"

Внутри квартала будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха.

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком
Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком

В соседнем квартале - многоуровневый вместительный автомобильный паркинг, который уже, к слову, сдан в эксплуатацию, а также открытые автостоянки по периметру квартала "Чемпионов".

В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг
В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг

Важно, что неподалеку будет возведен Международный финансовый центр - его строительство вот-вот начнется. МФЦ MinskWorld - это не только миллиардные инвестиции в экономики страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале - это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

Международный финансовый центр
Международный финансовый центр

Наконец, квартал Чемпионов расположен неподалеку от будущего городского парка, который будет разбит в комплексе "Минск Мир" и станет его центральной "зеленой" частью. Много деревьев и декоративных кустарников, скульптуры и фонтаны, уютные уголки для уединенного отдыха - здесь будет красиво, свежо и всегда интересно. Ведь возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада или назначить романтическое свидание на тенистой аллее обрадуют жителей квартала всех возрастов!

И ведь приобрести собственное жилье в доме "Пекин" престижного квартала Чемпионов сейчас особенно удобно - по рождественской акции до конца года семьи со стабильным доходом могут воспользоваться рассрочкой от застройщика до 10 лет! Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Выплаты при этом для покупателя оказываются сопоставимыми с ценами на арендное жилье в столице.

Можно получить и существенные скидки на квартиры в доме "Пекин" - на них могут рассчитывать многодетные семьи и спортсмены, прославившие Беларусь на международных аренах, а также те, кто внесет единовременный платеж за приобретаемую квартиру - собственными средствами или кредитными ресурсами.

Есть выгодные партнерские кредитные программы, первый взнос - от 10%, а срок кредита - до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме "Пекин" в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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