Дом "Пекин": квартиры на любой вкус в квартале Чемпионов

Этот дом в квартале Чемпионов иначе даже и назвать не могли: большой, красивый и современный, он даже внешне напоминает столицу Китайской Народной Республики - Пекин. Но для нас, белорусов, это название - еще и память о главном спортивном старте четырехлетия, который город принимал летом 2008 года. Тогда наши атлеты взяли 18 медалей, в том числе 4 "золота" - и это отличный повод для того, чтобы один из "спортивных" домов комплекса "Минск Мир" назвать "Пекином".

Дом "Пекин" квартала "Чемпионов"

Дом "Пекин" действительно красив. Он угловой и пятисекционный, два крыла дома выходят на две стороны квартала, образуя уединенный двор, свободный от машин. В самой высокой точке здание будет иметь 25 этажей, а пока его контуры можно хорошо рассмотреть на видео-туре на сайте застройщика - фундамент уже залит, началось возведение этажей.

Здесь будет построено 708 квартир на любой вкус - от студий площадью в 35 квадратных метров до двухэтажных пентхаусов площадью около 250 "квадратов". А на первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения. Это значит, что через год-другой, когда дом будет сдан, а собственники обустроятся, в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг - стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес - буквально не отходя от дома!

На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения

К слову, квартиры в доме "Пекин" появились в продаже всего месяц назад, но почти треть из них уже продана - покупатели очень быстро оценили как преимущества самого дома, так и жилого квартала Чемпионов, в котором он расположен.

Например, все квартиры в доме "Пекин" - свободной планировки. Это значит, что обустраивать жилое пространство их хозяева имеют возможность самостоятельно, в соответствии с собственным вкусом и потребностями.

Лоджии и панорамное остекление со специальной тонировкой сделают все жилые помещения в этом доме светлыми и воздушными.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Жителей и гостей дома "Пекин" встретит просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи курьера, санитарной комнатой с пеленальным столиком, а также байкбоксы.

Дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком

Скоростные бесшумные лифты ведущего производителя этого оборудования компании OTIS на любой этаж доставят жителей дома моментально!

Скоростные лифты ведущего мирового производителя компании OTIS

И конечно же, современные домофонные системы - это обязательный атрибут всех домов комплекса "Минск Мир".

Квартал Чемпионов пользуется особым спросом покупателей. В доме "Рио-де-Жанейро" свободных квартир уже нет, а "Сидней Люкс" и "Сочи" продаются очень активно. "Пекин" - это еще одна реальная возможность стать жителем квартала, который будет полностью готов уже вскоре - сразу за кварталом "Эмиратс Люкс".

Квартал "Чемпионов"

Чем же он примечателен? Конечно, прежде всего - это территория спорта и здорового образа жизни. Все дома здесь названы в честь городов мира, в которых белорусские атлеты становились чемпионами на крупнейших соревнованиях планеты. Не случайно именно здесь решили приобрести квартиры многие известные спортсмены, и вполне вероятно, что вашим соседом по лестничной площадке будет обладатель олимпийской медали или чемпионка мира.

Во дворах квартала будут обустроены спортивные и тренировочные площадки, велодорожки, построен физкультурно-оздоровительный центр - потренироваться или позаниматься спортом жители смогут запросто!

Напомним также, что именно в квартале Чемпионов во время II Европейских игр, проводившихся в Минске, членами команды Сербии в основание будущего дома была заложена капсула с обращением к потомкам - жителям самого масштабного жилого комплекса Европы.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

Наконец, не меньшее значение имеет развитая транспортная инфраструктура квартала и соседних улиц. Буквально в нескольких шагах от дома "Пекин" - строящаяся станция метро "Аэродромная". С двух сторон - широкие магистральные улицы, которые позволяют всего за несколько минут на своем автомобиле очутиться на площади Независимости.

Буквально в нескольких шагах - строящаяся станция метро "Аэродромная"

Внутри квартала будет построена школа с отличным стадионом и спортивным городком, а также разместятся многочисленные детские площадки, велодорожки и байкпаркинги, зоны отдыха.

Внутри квартала будет построена школа с огромным стадионом и спортивным городком

В соседнем квартале - многоуровневый вместительный автомобильный паркинг, который уже, к слову, сдан в эксплуатацию, а также открытые автостоянки по периметру квартала "Чемпионов".

В соседнем квартале расположен уже действующий крытый паркинг

Важно, что неподалеку будет возведен Международный финансовый центр - его строительство вот-вот начнется. МФЦ MinskWorld - это не только миллиардные инвестиции в экономики страны, но и создание множества новых рабочих мест. Так что вполне возможно, что покупка квартиры в таком квартале - это еще и возможность в будущем жить рядом с местом престижной работы!

Международный финансовый центр

Наконец, квартал Чемпионов расположен неподалеку от будущего городского парка, который будет разбит в комплексе "Минск Мир" и станет его центральной "зеленой" частью. Много деревьев и декоративных кустарников, скульптуры и фонтаны, уютные уголки для уединенного отдыха - здесь будет красиво, свежо и всегда интересно. Ведь возможность погулять с ребенком по дорожкам городского сада или назначить романтическое свидание на тенистой аллее обрадуют жителей квартала всех возрастов!

И ведь приобрести собственное жилье в доме "Пекин" престижного квартала Чемпионов сейчас особенно удобно - по рождественской акции до конца года семьи со стабильным доходом могут воспользоваться рассрочкой от застройщика до 10 лет! Необходим лишь первый взнос в размере от 30% стоимости квартиры, который можно оплатить и с помощью партнерского банковского кредита, а остальная сумма вносится равными частями ежемесячно весь выбранный срок рассрочки. Выплаты при этом для покупателя оказываются сопоставимыми с ценами на арендное жилье в столице.

Можно получить и существенные скидки на квартиры в доме "Пекин" - на них могут рассчитывать многодетные семьи и спортсмены, прославившие Беларусь на международных аренах, а также те, кто внесет единовременный платеж за приобретаемую квартиру - собственными средствами или кредитными ресурсами.

Есть выгодные партнерские кредитные программы, первый взнос - от 10%, а срок кредита - до 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 4,99% или, по другой программе - 6,99% годовых на первые два года.

Все подробности по условиям покупки квартир в новом доме "Пекин" в самом масштабном комплексе Европы "Минск Мир" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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