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14 октября 2019, 09:00

Дом "Жемчужина" готов к новосельям: будущих жильцов пригласили осмотреть свои новенькие квартиры

Для новоселов дома "Жемчужина" в квартале "Эмиратс" комплекса "Минск Мир" есть хорошие новости – их дом полностью готов к эксплуатации! Сегодня будущих новоселов пригласили осмотреть только что построенное здание, пройти по его 14-ти этажам, заглянуть в свои новенькие квартиры и почувствовать, как уютно и тепло им будет жить в этих стенах уже в самом скором времени.

На первые смотрины многие пришли целыми семьями, с друзьями и знакомыми. На лицах людей – улыбки. Наверное, от музыки, шаров и бесплатного угощения от застройщика, который постарался создать в новом доме ощущение праздника, но главное – от того, что они вот-вот войдут в свои желанные квартиры.

Дом "Жемчужина"
Дом "Жемчужина"

Светлое и просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа
Светлое и просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа

Специальные санитарные комнаты
Специальные санитарные комнаты

Скоростные и бесшумные лифты
Скоростные и бесшумные лифты

В "Жемчужине" все сделано современно, красиво, с использованием самых передовых строительных материалов и оборудования – дом смотрится просто отлично, отмечают новоселы.

Семья Клецковых выбирала в "Жемчужине" квартиру попросторнее – все-таки в семье двое разнополых детей. Взяли трехкомнатную – и ни на секунду не пожалели!

Семья Клецковых на своем новом балконе – в полном составе
Семья Клецковых на своем новом балконе – в полном составе

– Мы давно мечтали о своей квартире. Поэтому у нас сегодня очень радостный день – все наши желания сбылись. Просторная, большая новая квартира. Честно говоря, пока никаких недостатков не видим, очень довольны и рады. Спасибо супруге, что она рекомендовала обратиться к этому застройщику и найти идеальный вариант для нашего будущего проживания, – кивает на жену Николай, глава семьи.

Татьяна поддерживает супруга:

– Мы уже представляем, как будут расположены комнаты, где обустроим две детские для сына и дочери. А вообще район нам очень понравился – развивающийся, в котором будет множество перспектив: школы строятся, магазины, все будет близко, в том числе общественный транспорт и даже метро. И вид из окна просто шикарный – весь город как на ладони!

– И нам все очень нравится! Мы не видели еще таких больших окон в квартирах и такого вида. Очень все красивое в доме, подъезд такой необычный, там диванчик стоит, и даже туалет для жильцов есть! – живо вступили в разговор взрослых дети – Матвей и Ксения. Ведь им тут жить, расти и радоваться каждому новому дню!

Денис и Дина Лабода решили приобрести квартиру, когда в семье появилась первенец-дочка.

Денис и Дина Лабода хотят побыстрее сделать ремонт и вселиться
Денис и Дина Лабода хотят побыстрее сделать ремонт и вселиться

– Это очень радостно – войти в свою новую, первую в нашей семье собственную квартиру! – восхищается Дина. – Хочется побыстрее сделать все необходимое и заселиться, потому что собственная квартира – это очень радостное для нас событие. Мы поэтому и выбирали себе жилье на этапе уже практически завершенного строительства.

– Три основных плюса есть у "Жемчужины", – вступил в разговор супруг. – Во-первых, кредитная программа очень хорошая. Второе – все-таки красивый дом, на самом деле. Третье – наше желание поучаствовать в создании нового городского комплекса "Минск Мир" и посмотреть, как тут все получится.

Еще одна счастливая владелица новенькой квартиры – Алеся. Первым делом она подошла к окну – взглянуть на вид, который открывается с высоты.

Алеся первым делом открыла окно – посмотреть с высоты на новый квартал
Алеся первым делом открыла окно – посмотреть с высоты на новый квартал

– Мы построили квартиру для своей семьи, возможно, для подрастающей дочери – на перспективу. И очень довольны. Тем более, что условия были исключительно выгодные – взяли рассрочку на 10 лет. Получилось не дорого – мы способны оплачивать. Главное – сам комплекс "Минск Мир" очень перспективный. Поэтому здесь и строились. Дома хорошие, застройщик надежный. С балкона будет открываться вид на Международный финансовый центр, который здесь будет построен. Взвесив все, мы и решили приобрести здесь студию, – рассказывает довольная хозяйка.

Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса https://bir.by/page/real-estate/minskworld/ начал застраиваться первым. Не удивительно, что именно здесь лучше всего ощущается, каким будет весь комплекс уже в скором будущем.

Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"
Квартал "Эмиратс" многофункционального комплекса "Минск Мир"

В квартале обустроены безопасные детские и спортивные площадки, места для отдыха. У подъездов домов – парковки велосипедов. Не забыли и про удобство автомобилистов – рядом построен многоуровневый паркинг на 794 места.

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

Парковки для велосипедов
Парковки для велосипедов

Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан
Многочисленные гостевые парковки, многоуровневый паркинг в шаговой доступности - важный факт для современных минчан

Сегодняшняя "Жемчужина" – уже восьмой дом квартала, сданный в эксплуатацию. Пять "Марин" по соседству и две "Пальмы" напротив уже заселены. Сейчас достраиваются еще две "Жемчужины" и дом "Волна", завершающий квартал. И, конечно, торговый центр – самый необходимый социальный объект для жителей!

Квартал "Эмиратс"
Квартал "Эмиратс"

С социальными объектами и необходимой инфраструктурой проблемы в комплексе "Минск Мир" решаются еще на стадии проектирования. Детские сады или школы будут практически в каждом квартале, торговые центры, объекты культуры и спорта, многочисленные магазины, а также кафе и рестораны - как обязательный атрибут современного мегаполиса. Комплекс получит сеть удобных дорог и проездов, а также стоянок и паркингов для автомобилей, его жители смогут пользоваться многочисленными маршрутами общественного транспорта. В границах комплекса будут построены сразу две станции метро, и работы уже начались!

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

"Город в городе" – такова концепция этого комплекса, площадь которого превысит 3 млн квадратных метров. Огромная территория! Не случайно на завершившейся недавно выставке в Дубае многофункциональному комплексу "Минск Мир" была вручена награда EuropaProperty как самому масштабному строительному проекту Европы в 2018 году.

Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!
Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!

Сегодня, по словам вице-президента компании "Дана Холдингз" Светланы Щетко, в комплексе "Минск Мир" работы ведутся уже в десяти кварталах. Это около 1,2 млн квадратных метров будущих квартир и коммерческих помещений. Приобрести жилье или площади для организации бизнеса на данный момент можно в шести кварталах.

Вице-президент компании "Дана Холдингз" Светлана Щетко
Вице-президент компании "Дана Холдингз" Светлана Щетко

Как рассказала Светлана Щетко, в Минске начала работу международная рабочая группа по возведению Международного финансового центра MinskWorld. В ее составе – архитекторы, которые принимали участие в проектировании и строительстве международного финансового центра в Дубае, а также других всемирно известных высотных зданий мира. В Минск уже приехали специалисты, принимавшие участие в строительстве всех самых высоких небоскребов Дубая. Непосредственно к строительным работам "Дана Холдингз" приступит уже в этом году. Напомним, что строительство Международного финансового центра MinskWorld было поддержано государством – в прошлом году на уровне правительства был заключено соглашение о сотрудничестве при его создании с аналогичным центром Дубая.

Сердцем многофункционального комплекса "Минск-Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира
Сердцем многофункционального комплекса "Минск-Мир" станет Минский международный финансовый центр, призванный привлечь внимание инвесторов всего мира

Еще раньше подобный же договор с коллегами из ОАЭ подписала компания "Дана Холдингз". По оценкам экспертов, в случае успешной реализации проекта речь может идти о привлечении миллиардных инвестиций и десятках тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для нашей страны.

– У нашей компании накоплен огромный опыт работы в разных странах мира, поэтому мы стремимся постоянно повышать стандарты строительства, подтягивать уровень проектирования зданий для Беларуси с ориентацией на лучшие зарубежные образцы. Например, мы первыми на белорусском рынке недвижимости внедрили красивые просторные лобби вместо обычных подъездов, в которых предусматриваем места для консьержей, а также специальные санитарные комнаты с пеленальными столиками. Наши квартиры во всех домах имеют свободную планировку - владельцы вольны сами организовывать пространство для жизни по своему вкусу. В жилых зданиях мы широко используем панорамное остекление, обеспечивая прекрасную инсоляцию и отличные виды. Дома оборудуются лифтами ведущего европейского производителя фирмы OTIS - бесшумными и скоростными, чтобы подъем на высокие этажи не отнимал много времени. Мы убеждены, что квартира в современном городе не должна быть местом для ночевки, а органично вписываться в городское пространство, быть частью всего жилого комплекса для обеспечения наибольшего уровня комфорта будущих жителей, – отметила Светлана Щетко.

Покидая квартал "Эмиратс", трудно не оглянуться. Жизнь здесь уже течет своим чередом. Стройки завершаются очень быстро. В домах, которые сдавались первыми, уже сделаны ремонты и живут люди. На первых этажах "Пальм" уже обживается бизнес – обустраиваются магазины, салоны. Скоро бизнес разовьется и в коммерческих помещениях на первом этаже сданной в эксплуатацию "Жемчужины". Словом, "Минск Мир" – уже не просто проект, а полноценное жилое пространство. Еще недавно одной большой стройкой казался и комплекс "Маяк Минска". А сегодня в нем продаются квартиры и коммерческие помещения в последних построенных домах. И жить в подобных комплексах – как выйти на новый уровень, где все под рукой, продумано и комфортно. Именно таким должен быть город в нынешнем веке.

Если есть желание стать сопричастным к новому качеству жизни в большом городе, самое время заглянуть в отдел продаж компании "Дана Холдингз". Выбор помещений, как уже подчеркивалось, огромен, а приобретение квартиры не станет проблемой для семей с постоянным доходом. Ведь у компании есть уникальные финансовые инструменты, которые облегчат приобретение жилья.

Во-первых, это беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика с первым взносом от 30%.

Во-вторых, при покупке за собственные средства предоставляется существенная скидка от застройщика.

В-третьих, партнерские программы кредитования от ведущих белорусских банков предлагают самые выгодные условия покупки. При взносе от 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании "Дана Холдингз". Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой телефон для всех мобильных операторов 7675, городские номера +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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