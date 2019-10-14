Дом "Жемчужина" готов к новосельям: будущих жильцов пригласили осмотреть свои новенькие квартиры

Для новоселов дома "Жемчужина" в квартале "Эмиратс" комплекса
На первые смотрины многие пришли целыми семьями, с друзьями и знакомыми. На лицах людей – улыбки. Наверное, от музыки, шаров и бесплатного угощения от застройщика, который постарался создать в новом доме ощущение праздника, но главное – от того, что они вот-вот войдут в свои желанные квартиры.
В "Жемчужине" все сделано современно, красиво, с использованием самых передовых строительных материалов и оборудования – дом смотрится просто отлично, отмечают новоселы.
Семья Клецковых выбирала в "Жемчужине" квартиру попросторнее – все-таки в семье двое разнополых детей. Взяли трехкомнатную – и ни на секунду не пожалели!
– Мы давно мечтали о своей квартире. Поэтому у нас сегодня очень радостный день – все наши желания сбылись. Просторная, большая новая квартира. Честно говоря, пока никаких недостатков не видим, очень довольны и рады. Спасибо супруге, что она рекомендовала обратиться к этому застройщику и найти идеальный вариант для нашего будущего проживания, – кивает на жену Николай, глава семьи.
Татьяна поддерживает супруга:
– Мы уже представляем, как будут расположены комнаты, где обустроим две детские для сына и дочери. А вообще район нам очень понравился – развивающийся, в котором будет множество перспектив: школы строятся, магазины, все будет близко, в том числе общественный транспорт и даже метро. И вид из окна просто шикарный – весь город как на ладони!
– И нам все очень нравится! Мы не видели еще таких больших окон в квартирах и такого вида. Очень все красивое в доме, подъезд такой необычный, там диванчик стоит, и даже туалет для жильцов есть! – живо вступили в разговор взрослых дети – Матвей и Ксения. Ведь им тут жить, расти и радоваться каждому новому дню!
Денис и Дина Лабода решили приобрести квартиру, когда в семье появилась первенец-дочка.
– Это очень радостно – войти в свою новую, первую в нашей семье собственную квартиру! – восхищается Дина. – Хочется побыстрее сделать все необходимое и заселиться, потому что собственная квартира – это очень радостное для нас событие. Мы поэтому и выбирали себе жилье на этапе уже практически завершенного строительства.
– Три основных плюса есть у "Жемчужины", – вступил в разговор супруг. – Во-первых, кредитная программа очень хорошая. Второе – все-таки красивый дом, на самом деле. Третье – наше желание поучаствовать в создании нового городского комплекса "Минск Мир" и посмотреть, как тут все получится.
Еще одна счастливая владелица новенькой квартиры – Алеся. Первым делом она подошла к окну – взглянуть на вид, который открывается с высоты.
– Мы построили квартиру для своей семьи, возможно, для подрастающей дочери – на перспективу. И очень довольны. Тем более, что условия были исключительно выгодные – взяли рассрочку на 10 лет. Получилось не дорого – мы способны оплачивать. Главное – сам комплекс "Минск Мир" очень перспективный. Поэтому здесь и строились. Дома хорошие, застройщик надежный. С балкона будет открываться вид на Международный финансовый центр, который здесь будет построен. Взвесив все, мы и решили приобрести здесь студию, – рассказывает довольная хозяйка.
Квартал
В квартале обустроены безопасные детские и спортивные площадки, места для отдыха. У подъездов домов – парковки велосипедов. Не забыли и про удобство автомобилистов – рядом построен многоуровневый паркинг на 794 места.
Сегодняшняя "Жемчужина" – уже восьмой дом квартала, сданный в эксплуатацию. Пять "Марин" по соседству и две "Пальмы" напротив уже заселены. Сейчас достраиваются еще две "Жемчужины" и дом "Волна", завершающий квартал. И, конечно, торговый центр – самый необходимый социальный объект для жителей!
С социальными объектами и необходимой инфраструктурой проблемы в комплексе
"Город в городе" – такова концепция этого комплекса, площадь которого превысит 3 млн квадратных метров. Огромная территория! Не случайно на завершившейся недавно выставке в Дубае многофункциональному комплексу "Минск Мир" была вручена награда EuropaProperty как самому масштабному строительному проекту Европы в 2018 году.
Сегодня, по словам вице-президента компании "Дана Холдингз" Светланы Щетко, в комплексе "Минск Мир" работы ведутся уже в десяти кварталах. Это около 1,2 млн квадратных метров будущих квартир и коммерческих помещений. Приобрести жилье или площади для организации бизнеса на данный момент можно в шести кварталах.
Как рассказала Светлана Щетко, в Минске начала работу международная рабочая группа по возведению Международного финансового центра MinskWorld. В ее составе – архитекторы, которые принимали участие в проектировании и строительстве международного финансового центра в Дубае, а также других всемирно известных высотных зданий мира. В Минск уже приехали специалисты, принимавшие участие в строительстве всех самых высоких
Еще раньше подобный же договор с коллегами из ОАЭ подписала компания
– У нашей компании накоплен огромный опыт работы в разных странах мира, поэтому мы стремимся постоянно повышать стандарты строительства, подтягивать уровень проектирования зданий для Беларуси с ориентацией на лучшие зарубежные образцы. Например, мы первыми на белорусском рынке недвижимости внедрили красивые просторные лобби вместо обычных подъездов, в которых предусматриваем места для консьержей, а также специальные санитарные комнаты с пеленальными столиками. Наши квартиры во всех домах имеют свободную планировку - владельцы вольны сами организовывать пространство для жизни по своему вкусу. В жилых зданиях мы широко используем панорамное остекление, обеспечивая прекрасную инсоляцию и отличные виды. Дома оборудуются лифтами ведущего европейского производителя фирмы OTIS - бесшумными и скоростными, чтобы подъем на высокие этажи не отнимал много времени. Мы убеждены, что квартира в современном городе не должна быть местом для ночевки, а органично вписываться в городское пространство, быть частью всего жилого комплекса для обеспечения наибольшего уровня комфорта будущих жителей, – отметила Светлана Щетко.
Покидая квартал "Эмиратс", трудно не оглянуться. Жизнь здесь уже течет своим чередом. Стройки завершаются очень быстро. В домах, которые сдавались первыми, уже сделаны ремонты и живут люди. На первых этажах "Пальм" уже обживается бизнес – обустраиваются магазины, салоны. Скоро бизнес разовьется и в коммерческих помещениях на первом этаже сданной в эксплуатацию "Жемчужины". Словом,
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