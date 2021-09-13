Доработан проект плана мероприятий Года народного творчества и культурного наследия в СНГ

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске эксперты государств - участников Содружества Независимых Государств доработали проект плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании экспертной группы, которое прошло в онлайн-режиме, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества. Дополнительное заседание проведено в связи с поступившими замечаниями и предложениями от Российской Федерации и Узбекистана.

В частности, Узбекистан внес предложение об исключении двух мероприятий из проекта плана. Это связано с изменением в стране в 2022 году графика культурных мероприятий. Рассмотрев поступившие от государств замечания и предложения к проекту плана мероприятий, эксперты доработали и согласовали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета министров иностранных дел и Совета глав правительств СНГ.

Проект плана мероприятий разработан согласно решению Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года - Годом русского языка как языка межнационального общения.

План предполагает проведение более 100 мероприятий общегуманитарной направленности, по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.-0-