Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме - Минтранс

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожники Беларуси завершают подготовку к зиме, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы завершаем подготовку дорог, сооружений и эксплуатационных служб к работе в зимний период. Все основные регламентные работы на республиканских автомобильных дорогах полностью закончены, завершаем часть вводных объектов. Обеспечена готовность техники, которая будет занята в зимний период, также выполнены работы, связанные с заготовкой противогололедных материалов. Уже практически два дня работаем в режиме зимнего содержания дорог. В этот период уже показали свою полную функциональность дорожно-измерительные станции. Вся наша система предупреждений автоматизирована в полном объеме", - сказал Николай Чернюк.

По словам генерального директора РУП "Минскавтодор-Центр" Василия Гледко, сейчас подходят к концу работы по текущему ремонту на автомобильных дорогах М1, М4, М5. "Работа по укладке тонких слоев на определенных аварийных участках будет завершена буквально завтра, чтобы пользователи могли круглосуточно, бесперебойно и безопасно ездить по дорогам, - подчеркнул он. - Летний период был жарким, и у нас много вводных объектов в этом сезоне. Это и автомобильная дорога М6, Р80, работы по реконструкции М3 и Р53. В зимний период это будет создавать определенные сложности для пользователей и для нас в плане эксплуатации, тем не менее мы справимся с задачей".

Заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко рассказал о готовности дорожников белорусской столицы к зиме. "В Минске ежесуточно на работах по эксплуатации будут задействованы порядка 700 единиц спецтехники, в том числе 450 - в дневную смену, 250 - в ночную. На расчистке пешеходных связей, остановок общественного транспорта, тротуаров, лестничных маршей, пешеходных переходов - до 800 уборщиков территории, в том числе 700 - в дневную смену, порядка 100 - в ночную, - отметил он. - Подготовка снегоуборочной техники и оборудования к работе в зимний период 2019/2020 года завершена. Определено и согласовано девять площадок для временного складирования снега. Также будет эксплуатироваться снегоплавильный пункт по ул.Машиностроителей. Плановая потребность в противогололедных материалах составляет 58,6 тыс. песчано-соляных смесей и 59 тыс. т технической соли. По состоянию на 30 октября обеспечена заготовка в объеме 70% от потребности предприятий".

За период с 1 января 2019 года в Минске выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью более 1 млн кв.м. Заменено покрытие на 65 объектах дорожной сети, отремонтировано покрытие на четырех мостах и трех путепроводах, критическая ямочность устранена на площади 124,9 тыс. кв.м. Также отремонтировано 117,7 тыс. кв.м тротуаров, 39 км бортового камня.-0-