ДОСЬЕ: Беларусь в годы Великой Отечественной войны: цифры и факты

Великая Отечественная война стала одной из самых значимых и трагических страниц в истории Беларуси. Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа против немецко-фашистских захватчиков обернулась для нашей страны тяжелейшим испытанием. Однако белорусский народ достойно выдержал этот удар, отстояв перед врагом свое право на жизнь.

Великая Отечественная война велась между Союзом Советских Социалистических Республик, в состав которого входила Беларусь, и Германией с ее союзниками в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. На территории Беларуси военные действия продолжались с 22 июня 1941 года по 28 июля 1944 года.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Германское наступление осуществлялось в соответствии с планом "Барбаросса". Против советских войск было выставлено 166 дивизий с 4,3 млн солдат и офицеров, 42,6 тыс. орудий и минометов, около 4,1 тыс. танков и штурмовых орудий. Их поддерживал воздушный флот из 4,8 тыс. самолетов. С советской стороны им противостояли 190 дивизий и 2 бригады (3,2 млн солдат и офицеров), 59,7 тыс. орудий и минометов, 15,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 10,7 тыс. самолетов.

На начало июня 1941-го в Вооруженных Силах СССР находилось свыше 5,3 млн человек. Из них белорусы составляли около 200 тыс. С началом Великой Отечественной войны в действующую армию было мобилизовано 500 тыс. наших соотечественников. В ходе войны благодаря массовому патриотическому порыву на фронт добровольно ушли десятки тысяч человек из числа эвакуированных белорусов. Более 700 тыс. жителей Беларуси пополнили Красную армию во время освобождения республики и на заключительном этапе войны. Всего в годы Великой Отечественной войны во фронтовом противостоянии фашизму приняли участие более 1,3 млн белорусов.

Сухопутные войска Германии были разделены на три оперативно-стратегических объединения - группы армий "Север", "Центр" и "Юг". На Беларусь была направлена сильнейшая группировка "Центр". В ней было сосредоточено 40% всех германских дивизий Восточного фронта общей численностью более 1 млн 455 тыс. человек. Огневую мощь группы армий "Центр" составили свыше 15 тыс. орудий, 2 тыс. танков и 1,7 тыс. самолетов. Несмотря на это, войска Западного особого военного округа уступали противнику только в личном составе (791 445 человек), но превосходили его в танках (3,8 тыс.) и самолетах (2,1 тыс.).

В Беларуси под оккупацией, продолжавшейся почти три года, оказались около 8 млн жителей и около 900 тыс. советских военнопленных. Главным средством насаждения своего "нового порядка" нацисты избрали политику геноцида и массового террора. Концлагеря, тюрьмы, гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Всего в пределах республики было создано 260 лагерей смерти и 70 гетто. Находившийся под Минском лагерь смерти Тростенец считается крупнейшим по количеству жертв (206,5 тыс. человек) после Освенцима, Майданека и Треблинки. В массовом порядке совершались убийства еврейского населения Беларуси и евреев, вывезенных из других стран Европы, установлено более 530 мест их уничтожения.

В Беларуси за время оккупации фашистские захватчики истребили свыше 1,4 млн мирных граждан и более 810 тыс. военнопленных, угнали на каторжные работы в Германию около 380 тыс. человек. Во время карательных операций было уничтожено около 5,5 тыс. населенных пунктов, в том числе 630 вместе с жителями.

Белорусский народ не желал покоряться оккупантам. Захватчикам пришлось столкнуться со всевозможными формами сопротивления - партизанским движением, подпольной борьбой, организованным саботажем.

В годы войны на оккупированной территории Беларуси самоотверженно работали Барановичский, Белостокский, Брестский, Вилейский, Витебский, Гомельский, Минский, Могилевский, Пинский и Полесский обкомы партии, а также межрайкомы, райкомы и горкомы КП(б)Б, первичные парторганизации в партизанских отрядах и бригадах и территориальные организации, а также многие городские и поселковые партийно-комсомольские ячейки, насчитывавшие в общей сложности более 35 тыс. коммунистов.

Активно действовало в тылу захватчиков комсомольско-молодежное подполье: 10 областных, 210 межрайонных, городских и районных комитетов ЛКСМБ и более 5,5 тыс. первичных комсомольских организаций, которые объединяли свыше 95 тыс. комсомольцев.

Белорусские партизаны с честью выполнили задачи, поставленные перед ними Родиной. За три года героической борьбы в тылу врага, с июня 1941-го по июль 1944-го, они убили и ранили около 500 тыс. оккупантов и их пособников, пустили под откос более 11 тыс. вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизонов врага, подорвали и уничтожили более 18,7 тыс. автомашин, взорвали боле 300 тыс. рельсов, 819 железнодорожных и 4,7 тыс. других мостов, разрушили свыше 7,3 тыс. км телефонно-телеграфных линий связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1,3 тыс. танков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра и 939 военных складов.

Освобождение Белорусской ССР от оккупантов стало возможным после победных сражений под Москвой, Сталинградом, Курской битвы, переломивших ход войны в пользу советской армии. В результате стратегического наступления Красной армии в 1943 году фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября был освобожден первый районный центр - Комарин. В конце сентября были освобождены Хотимск, Мстиславль, Климовичи, Кричев. 23 ноября 1943 года был освобожден Гомель, куда сразу же переехал ЦК КП(б)Б, СНК БССР и БШПД. В январе - марте была проведена Калинковичско-Мозырская операция с участием Гомельского, Полесского и Минского партизанских соединений, в результате которой были освобождены Мозырь и Калинковичи. Последним 28 июля 1944 года был освобожден город Брест.

Летом 1944 года, когда Красная армия уже прочно удерживала стратегическую инициативу, была предпринята белорусская наступательная операция "Багратион". Руководили ею Маршалы Советского Союза А.М.Василевский и Г.К.Жуков. Замысел ее состоял в том, чтобы прорвать оборону противника, окружить и уничтожить основные силы врага восточнее столицы Беларуси, а затем продолжить наступление по направлению к границам Польши и Восточной Пруссии. В результате проведенной операции Красная армия во взаимодействии с партизанами разгромила немецкую группу армий "Центр". С советской стороны в операции участвовали 2,4 млн человек, более 36 тыс. орудий и минометов, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 5,3 тыс. самолетов. С немецкой стороны на линии фронта находились 1,2 млн солдат и офицеров, 9,5 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий, 1,3 тыс. самолетов. При наступлении были полностью уничтожены 17 дивизий и 3 бригады противника, 50 дивизий лишились более половины своего состава. Только в минском котле была окружена и разгромлена 105-тысячная группировка немецких войск, в Бобруйской операции - 40-тысячная. В боях за освобождение страны 39 белорусов были удостоены звания Героя Советского Союза. Поздно вечером 3 июля 1944 года Минск был освобожден от оккупантов.

Разгром немецко-фашистских войск в Беларуси вошел в историю как одна из важнейших битв Второй мировой и Великой Отечественной войн. Общие потери немцев летом 1944 года превысили те, которые они понесли на Волге, под Сталинградом. На территории нашей республики были уничтожены свыше 381 тыс. и взяты в плен 158 тыс. гитлеровских солдат, офицеров и генералов.

Белорусы - одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. За годы ВОВ было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, более 9 тыс. деревень. Людские потери составили 2,4 млн человек.

За героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских оккупантов в тылу врага, около 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями СССР, 91 из них удостоен звания Героя Советского Союза. 74 белоруса стали полными кавалерами ордена Славы.

В 1974 году за вклад в победу в Великой Отечественной войне высшей степени отличия - звания "Город-Герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" - удостоен г.Минск. До этого, в 1965 году, звания "Крепость-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда" удостоена Брестская крепость.

Орденом Отечественной войны I степени награждены Могилев, Орша и Борисов. Ряд городов Беларуси награжден вымпелом "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны".-0-