ДОСЬЕ: К 100-летнему юбилею БГМУ

Сегодня отмечает столетие со дня основания Белорусский государственный медицинский университет - ведущее высшее медицинское учебное учреждение Республики Беларусь, имеющее заслуженный авторитет и признание не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

За эти годы БГМУ подготовил десятки тысяч высококвалифицированных врачей, стоящих на страже здоровья и определяющих государственную политику в области здравоохранения не только в нашей стране, но и более чем в 100 странах.

Сегодня в БГМУ обучаются более 7 тыс. студентов, магистрантов, ординаторов, аспирантов и докторантов на 9 факультетах: лечебном, педиатрическом, стоматологическом, медико-профилактическом, фармацевтическом, медицинском факультете иностранных учащихся, факультете профориентации и довузовской подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров, а также Институте военной медицины (бывшем военно-медицинском факультете).

Начало истории вуза датируется 18 апреля 1921 года, когда Президиум ЦИК БССР принял постановление "Об открытии в Минске Белорусского государственного университета" в составе пяти факультетов: рабочего, общественных наук, сельскохозяйственного, физико-математического и медицинского.

Первый выпуск врачей состоялся в 1925 году - диплом об окончании факультета получил 21 человек.

В 1930 медицинский факультет БГУ был реорганизован в Белорусский государственный медицинский институт. После открытия в 1934 году Витебского медицинского института в большинстве официальных документов институт именуется минским.

Первым директором Белорусского государственного медицинского института в 1930 году был назначен заслуженный деятель науки БССР, академик АН БССР, член-корреспондент АН СССР, доктор медицинских наук, профессор Михаил Борисович Кроль.

В 1931 году были организованы пять факультетов Белорусского государственного медицинского института: лечебно-профилактический (деканом был назначен профессор Валерий Арсеньевич Анищенко), охраны материнства и детства (декан профессор Василий Антонович Леонов), санитарно-профилактический (декан доцент Иван Моисеевич Стельмашонок), химико-фармацевтический и рабочий.

С июня 1941-го по октябрь 1943 года институт не функционировал, а затем его работа возобновилась в городе Ярославль (Россия).

В 1944 году Белорусский (Минский) медицинский институт возвратился на свое прежнее место в Минск.

В 1946 году создано студенческое научное общество.

В 1960-м организован стоматологический факультет, а в 1964 году начато преподавание на педиатрическом и санитарно-гигиеническом факультетах.

В 1967 году открыт медицинский факультет для обучения иностранных учащихся.

В 1971-м за заслуги в подготовке кадров, развитие здравоохранения и медицинской науки Минский государственный медицинский институт указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1995 году в составе института организован военно-медицинский факультет.

В 2001-м институт переименован в Белорусский государственный медицинский университет и получил статус ведущего медицинского университета Республики Беларусь.

В сентябре 2011 года открыт фармацевтический факультет.

В декабре 2011 года университет прошел сертификацию на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2009 и DIN EN ISO 9001:2008.

В ноябре 2012 года создан Совет молодых ученых Белорусского государственного медицинского университета. Он занимается организацией научно-практических конференций, участниками которых являются не только белорусские молодые ученые университета, но и талантливые люди других учреждений образования и здравоохранения Республики Беларусь, а также стран СНГ.

В 2014 году крупнейшее рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило вузу рейтинговый класс C, означающий высокий уровень подготовки выпускников.

Обучение в университете на первой и второй (магистратура) ступенях высшего медицинского образования осуществляется на 72 кафедрах (29 - теоретического профиля, 43 - клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы на более чем 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска.

Студенты БГМУ имеют широкие возможности для саморазвития. Для этого в университете созданы все условия для творческой, спортивной деятельности, молодые люди могут себя реализовать не только в учебном процессе, но и в науке, художественной самодеятельности, других сферах.

В БГМУ функционирует студенческое самоуправление, студенческие советы есть на каждом факультете и в общежитиях. Активно работает профком студентов, объединяя в своих рядах более 4,7 тыс. студентов. Профсоюз обеспечивает их социальную защиту.

Большое внимание уделяется спорту. Функционируют 29 спортивных секций по баскетболу, футболу, плаванию, спортивному ориентированию, гандболу, стрельбе и другое. В них состоят более 500 студентов, из них семь мастеров спорта, 38 кандидатов в мастера спорта, 279 студентов имеют массовые спортивные разряды. Работает стадион, в общежитиях предусмотрены спортивные комнаты, есть оборудование и тренажеры.

Кроме того, работают 12 творческих коллективов, в том числе ансамбль скрипачей, вокальная группа, интернациональный хор, студия бального танца. Клуб "Интернационалист" объединяет 18 землячеств, обеспечивает адаптацию и поликультурное воспитание более 1,6 тыс. иностранных студентов. Работает духовно-просветительский центр.

В университете активно внедряются инновационные образовательные технологии, соответствующие принципам Болонского процесса. Cоздан и широко используется видеоархив уникальных и высокотехнологичных операций. Кафедры оснащены мультимедийными проекторами и телевизорами для демонстрации медиаконтента. В библиотеке организован доступ к полнотекстовым каталогам ведущих журналов по различным направлениям медицины.

К 2025 году в Белорусском государственном медицинском университете планируют построить новый симуляционный комплекс. Это будет полноценный европейский центр, который позволит обучать белорусских студентов и молодых специалистов узким наукоемким практическим направлениям, а также оказывать образовательные услуги на экспорт.-0-

Фото из архива