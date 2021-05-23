ДОСЬЕ: К 25-летию подвига первого Героя Беларуси Владимира Карвата

25 лет назад военный летчик первого класса подполковник Владимир Карват ценой собственной жизни не допустил падения горящего и практически неуправляемого самолета на населенные пункты, чем спас множество человеческих жизней.

Владимир Николаевич Карват родился 28 ноября 1958 года в Бресте. Как вспоминают педагоги, учился Володя легко и охотно, хотя отличником быть не стремился. Выделялся своей спортивностью, страстно любил футбол - тренеры даже предсказывали ему хорошую футбольную карьеру. Но Карват грезил о небе. В детстве мальчика интересовала военная история родного края, поэтому свободное время он проводил с учителем и друзьями в Брестской крепости. Путешествия по казематам и руинам цитадели и рассказ о ее обороне произвели на Владимира большое впечатление, и он захотел стать военным летчиком.

В 1977 году поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков. После выпуска был отправлен на Дальний Восток. Владимир Карват прошел путь от летчика до заместителя командира полка по летной подготовке. Летал на самолете МиГ-23, освоил Л-29, Су-27. Его карьера складывалась успешно.

Все как нельзя благополучно складывалось и в личной жизни. Со своей будущей супругой Ниной познакомился еще в школьные годы. Нина последовала за мужем на Дальний Восток. В военном поселке Калинка Хабаровского края они прожили 13 лет. Семья Карватов считалась дружной, про таких супругов говорят - "одно целое". У них родилось двое детей - дочь и сын.

Летом 1994 года Владимир Карват прибыл для прохождения службы в Вооруженные Силы Республики Беларусь и был назначен начальником воздушно-огневой и тактической подготовки 61-й истребительной авиационной базы в Барановичах. Накопленный опыт позволил Владимиру Карвату с первых дней почувствовать себя уверенно и успешно справиться с трудностями на новом посту. К тому же по своему характеру Владимир был человеком открытым, жизнерадостным, с хорошим чувством юмора, тактичным и деликатным, поэтому в коллективе авиабазы его сразу же полюбили. Владимир Карват был настоящим асом, он щедро делился с подчиненными секретами мастерства. Высокий профессионализм помог ему принять непростое, но единственно верное решение в критической ситуации.

23 мая 1996 года подполковник Владимир Карват выполнял учебно-тренировочное задание на самолете Су-27П, которое включало в себя полет в облаках с большими углами крена и отработку тактики ведения воздушного боя в сложных метеоусловиях в ночное время. Когда он находился на высоте 900 м, вспыхнул пожар. Самолет начал терять управление и падать. Ситуация на борту была критической. Пилоту приказали катапультироваться, но в это время он находился над селами Арабовщина и Большое Гатище Барановичского района. Несмотря на ежесекундную опасность взрыва, он до последнего момента пытался отвести машину в сторону. Пролетев почти километр, самолет разбился и взорвался на значительном расстоянии от домов. Это был не просто километр - с каждым из его метров были намертво спаяны последние доли секунды жизни мужественного пилота Владимира Карвата. И будущие минуты, часы, годы жизни многих десятков спасенных им жизней.

Мемориал на месте падения самолета в Барановичском районе

Свидетелями катастрофы стали многие местные жители, которые поспешили к горящим обломкам самолета на помощь пилоту. Через 20 минут прибыли пожарные из городского поселка Городище. Удалось сбить пламя, не допустив возгорания кабины, однако пилот погиб при падении самолета. По данным комиссии, расследовавшей причины авиакатастрофы, было установлено, что Владимир Карват до последней секунды делал все возможное, чтобы не допустить падения самолета на населенные пункты.

Подполковник авиации, военный летчик первого класса Владимир Карват погиб в 37 лет. 21 ноября 1996 года Указом Президента Республики Беларусь ему посмертно было присвоено звание Героя Беларуси за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Владимир Карват стал первым Героем Беларуси.

В марте 1997 года было принято постановление Совета Министров Республики Беларусь "Об увековечении памяти Героя Беларуси, военного летчика подполковника В.Н.Карвата". Согласно этому постановлению, имя героя-летчика было присвоено средней школе № 8 города Бреста, где учился Владимир Карват. На здании установлена мемориальная доска, позже открыт музей. Была учреждена именная стипендия Героя Беларуси, выдаваемая лучшему курсанту авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь. Приказом Министра обороны Республики Беларусь № 263 от 22 мая 1997 года подполковник Владимир Карват навечно зачислен в списки личного состава 1-й авиационной эскадрильи 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. В части, где служил офицер, открыт музей, а на здании штаба установлена мемориальная доска. На месте катастрофы установлен памятный знак, а в центре деревни Арабовщина - памятник с мемориальной доской. На пересечении бульвара Космонавтов и улицы Гоголя 5 мая 2000 года открыт памятник летчику. В честь Владимира Карвата названы улицы в Минске, Бресте, деревне Арабовщина, также его имя носят сквер и бульвар в Барановичах. Его именем названа Брестская областная организация общественного объединения "Союз офицеров запаса". О нем сняты документальные фильмы "Обыкновенный герой" и "Помнит небо".

В память о Владимире в доме его супруги Нины Карват остались фотографии, его наручные часы "Штурманские", которые остановились в момент трагедии, личные документы и награды.

К 25-летию подвига первого Героя Беларуси Владимира Карвата 21 мая 2021 года в Барановичском районе прошел митинг-реквием.-0-