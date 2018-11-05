Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась сегодня в Беларуси. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.

Досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 ноября уже началась в отделениях почтовой связи Витебска, Могилева и Минска.

Выплата пенсий (пособий) 6 ноября будет производиться во всех отделениях почтовой связи в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

7 ноября будут работать только дежурные отделения почтовой связи.

О режиме работы отделений можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154.-0-