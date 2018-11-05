Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась сегодня в Беларуси. Такая информация размещена на сайте РУП "Белпочта", сообщает БЕЛТА.
Досрочная выплата пенсий (пособий) за 7 ноября уже началась в отделениях почтовой связи Витебска, Могилева и Минска.
Выплата пенсий (пособий) 6 ноября будет производиться во всех отделениях почтовой связи в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
7 ноября будут работать только дежурные отделения почтовой связи.
О режиме работы отделений можно узнать в cаll-центре "Белпочты" по номеру 154.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4183 BYN
|2.414 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.123 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2131 BYN
|3.2 BYN
|3.213 BYN