Досрочно использовать семейный капитал в 2020 году захотели уже около 9 тыс. белорусов

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За два месяца этого года за досрочным использованием средств семейного капитала обратились почти 9 тыс. человек. Об этом в эфире программы "Марков. Ничего личного" на ОНТ рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает БЕЛТА.

Программа семейного капитала действует с 2015 года. Тогда был открыт 11 581 счет ($115,81 млн), в 2016-м - 18 982 ($189,82 млн), в 2017-м - 16 840 ($168,4 млн), в 2018-м - 15 466 ($154,66 млн), в 2019-м - 15 461 ($154,61 млн). С 2020 года программа продлена еще на 5 лет - она доказала свою эффективность. "Когда мы проанализировали работу капитала, который действовал в 2015-2019 годах, увидели здесь не только механизм поддержки, но и механизм стимулирования. Пять лет действия того капитала к пяти годам (2010-2014) - и количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза. Прирост - 40%", - отметила Ирина Костевич.

При этом в новой программе появились некоторые новшества. Семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. (вместо $10 тыс.) и будет ежегодно индексироваться. Назначается он при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Также расширены направления досрочного использования средств (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала). "Для обеспечения баланса новой программы со старой мы разрешили размораживать этот капитал - досрочное использование. И тем, кому капитал был назначен в 2015-2019 годах, и тем, которые родят в 2020-2024 годах. Почему именно эти меры - досрочное использование? Прежде всего это жилье. Семьи говорят, что решение жилищного вопроса важно. Эта мера сработает для тех, кто стоит на очереди, нуждается в жилье. Многодетные семьи очень активно поднимали вопрос, что при строительстве с государственной поддержкой есть часть, которую семья должна платить сама. Мы понимаем, что с рождением каждого ребенка расходы семьи увеличиваются. Второе направление - это получение образования. И третье - услуги здравоохранения", - рассказала Ирина Костевич.

По словам министра, из почти 9 тыс. обращений за досрочным использованием средств 95% заявлений - для решения жилищного вопроса.

Согласно новой программе семейного капитала, до достижения ребенком 18 лет использовать деньги можно на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; некоторые стоматологические услуги).-0-