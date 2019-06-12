Достижения Беларуси в космической сфере представлены на заседании Комитета ООН в Вене

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь принимает участие в 62-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которая проходит 12-21 июня в Вене (Австрия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Белорусскую делегацию возглавляет заместитель председателя Президиума НАН Сергей Килин. Сегодня на заседании Комитета ООН он рассказал о деятельности Беларуси в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и перспективах ее развития. "Беларусь производит целевую аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли с пространственным разрешением менее 1 м, а также электронные компоненты для космической техники. Разрабатываются передовые технологии обработки информации, производятся новые изделия и материалы для космического применения, включая искусственные почвы для выращивания растений на космических станциях как в условиях невесомости, так и при наличии гравитации", - сказал он.

Белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли с разрешением 2 м был выведен на орбиту 22 июля 2012 года и успешно функционирует до сих пор. В 2018 году срок эксплуатации спутника на орбите продлен до 2021 года. Информацию с БКА используют 11 органов государственного управления Беларуси. На орбите успешно работает белорусский спутник связи "Белинтерсат-1", его зоны обслуживания - Европа, Африка, Азия. На базе телекоммуникационного спутника введена в эксплуатацию белорусская национальная система спутниковой связи и вещания. Кроме того, в 2018 году выведен на орбиту белорусский образовательный наноспутник, который используется для подготовки специалистов аэрокосмической отрасли.

"Проведенный в сентябре прошлого года в Беларуси 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов придал новый импульс развитию космической деятельности в нашей стране. Одним из результатов реализации достигнутых на конгрессе договоренностей стало участие представителя Беларуси в международном научном проекте SIRIUS по подготовке долговременных полетов человека в космос. Его проводит Институт медико-биологических проблем Российской академии наук и NASA", - отметил Сергей Килин.

В Беларуси реализуется национальная космическая программа на 2016-2020 годы, в планах разработка новой - на 2021-2026 годы. Также среди перспективных направлений - развитие Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли путем создания российско-белорусской космической системы, создание и внедрение многоуровневой системы ДЗЗ, включающей космический, беспилотный авиационный и наземный сегменты. Сергей Килин отметил необходимость применения результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Беларуси, включая точное земледелие, цифровизацию национальной экономики, изучение Антарктики. Также есть перспективы для развития национальной системы спутниковой связи и вещания, навигационной, геодезической и картографической деятельности, системы аэрокосмического образования. Особый интерес представляет разработка новых материалов, применяемых при создании космических аппаратов для исследования ближнего и дальнего космоса, участие в международных проектах по изучению Луны, Марса.

Беларусь стала членом Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях в 2014 году.-0-