Довгало: общение людей с госорганами - своего рода индикатор проблем общества

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общение людей с государственными органами - своего рода индикатор проблем общества. Такое мнение журналистам высказала член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало. Сегодня она принимает участие в семинаре на тему "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Тематика семинара далеко не случайна. Поскольку, действительно, общение людей с государственными органами - это своего рода индикатор. Потому что видишь, во-первых, социальную напряженность, если таковая имеется, какие проблемы есть у людей. Причем, что самое интересное, как коллективные обращения, так и индивидуальные иногда носят одинаковый характер, а иногда совершенно различный", - сказала Ирина Довгало.

Парламентарий напомнила, что в Беларуси уже в 1996 году был принят закон "Об обращениях граждан". "Жизнь шла вперед, и обратите внимание, какое уже тогда значение имели решения, которые принимались на Всебелорусском народном собрании. Потому что уже III Всебелорусское собрание в 2006 году дало новый импульс работе с обращениями граждан. Уже тогда основной темой этого форума было - государства для народа. И в том же 2006 году была принята Директива Президента №2 о дебюрократизации государственного аппарата. А дальше 2011 год стал новым этапом в развитии законодательства по обращению граждан, и уже был принят закон "Об обращениях граждан и юридических лиц". И именно в этом законе уже, так скажем, были легализованы электронные обращения, книга замечаний и предложений", - отметила она.

Ирина Довгало обратила внимание на то, что сегодня приемы граждан проводят не только госорганы, но и общественные объединения. "У нас есть общественные приемные "Белой Руси", приемы граждан ведут профсоюзные органы. И это говорит о том, что у нас широкая линейка тех субъектов государственной власти, которая принимает, слушает и слышит людей. И есть самый важный момент. На мой взгляд, наверное, решения тогда будут восприниматься людьми, когда каждый госорган и каждый человек из государственных органов, который ведет прием граждан и рассматривает обращения людей, будут рассматривать их, как свое. Тогда, наверное, с отрицательным решением, если не позволяет законодательство, человек должен уйти с удовлетворением и понимать, что его слушали и слышали. А это важно", - подчеркнула депутат.

Парламентарий обратила внимание и на некоторые проблемные моменты в работе с обращениями граждан. "Допустим, человек обращается и просит показать ему, что написано в завещании. У нас есть нотариальные, государственные, коммерческие тайны. Если человек обращается и необходимо раскрыть тайну, на каком основании человеку давать такую информацию? Поэтому, на мой взгляд, в данном случае человек однозначно должен получить ответ, что обращение получено, но дать исчерпывающую информацию не представляется возможным, поскольку это содержит вот такие тайны, - добавила она. - Причем люди зачастую обращаются достаточно настойчиво. Мы проанализировали законодательства стран СНГ - это Россия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Казахстан. Тема злоупотребления правом на обращение уже существует у многих и, если не сказать, практически у всех".

Еще один проблемный вопрос - обращения граждан, которые признаны судом недееспособными. "Но субъекты государственных органов не могут об этом знать, потому что это медицинское информационное закрытое пространство. Но люди пишут. Поэтому обмен подобного рода информацией, наверное, каким-то образом должен быть. Сегодня этого в законодательстве нет. То есть есть целый ряд моментов, которые в обязательном порядке должны найти свое отражение", - заключила Ирина Довгало.

В семинаре "Обращения граждан и юридических лиц. Законодательство и практика применения" в Палате представителей участвуют депутаты, члены Совета Республики, представители главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента, Национального центра законодательства и правовых исследований, Комитета государственного контроля, Конституционного суда, кафедры государственного управления Академии управления при Президенте, исполнительных и распорядительных органов.-0-