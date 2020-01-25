Довольны ли семьи жизнью, как воспитывают детей - итоги обследования МИКС представят в Минске

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат и ЮНИСЕФ представят 30 января в Минске итоги многоиндикаторного кластерного обследования для оценки положения детей и женщин в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В прошлом году Белстат проводил шестой раунд многоиндикаторного кластерного обследования домашних хозяйств для оценки положения детей и женщин в Беларуси (МИКС 6). Эта работа была организована по проекту международной технической помощи при финансовой поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Европейского союза, Всемирного банка, правительства России и Управления ООН по наркотикам и преступности.

МИКС является глобальной инициативой ЮНИСЕФ. Это одна из самых крупных международных программ по обследованию домашних хозяйств. Беларусь также участвовала в третьем и четвертом раундах в 2005 и 2012 годах соответственно. Для страны это исследование является единственным источником информации по таким показателям, как детский труд, воспитание детей, их развитие в раннем возрасте. Изучаются бытовые условия, отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, сексуальное поведение молодых людей, репродуктивное поведение женщин, ощущение безопасности на улице, удовлетворенность жизнью, ощущение счастья.

На десятки подобных вопросов ответили порядка 9 тыс. белорусских семей. Получена объективная информация по более чем 120 показателям. Результаты ценны тем, что позволяют охарактеризовать положение детей и женщин за последние годы с момента проведения предыдущих раундов МИКС и отследить прогресс в достижении Целей устойчивого развития (получены данные по 21 показателю ЦУР).-0-