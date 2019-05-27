Dow открывает представительство в Беларуси

Компания Dow открывает офис в Минске, Беларусь. Присутствие Dow в Беларуси позволит увеличить рост бизнеса, укрепить отношения с заказчиками и реализовать новые возможности в данном регионе.

"Открытие представительства Dow в Беларуси является стратегическим шагом для нашей компании. Это позволит нам максимально использовать новые возможности и развивать новые интересные проекты, учитывая реалии рынка", сказал Артур Ерицпохов, глава представительства Dow в России и СНГ. " Присутствие компании в Беларуси поможет нашей команде эффективнее взаимодействовать с заказчиками, предлагая на рынок инновационные продукты и решения Dow для различных применений".

Деятельность компании Dow ориентирована на три основные направления:

Упаковочная индустрия – одна из самых дифференцированных отраслей в мире пластиковых решений и технологий, отвечающая требованиям потребителей и владельцев брендов, таким как — удобство упаковки, сокращение пищевых отходов и содействие развитию инфраструктуры передачи и распределения электроэнергии, а также передачи данных.

Промышленность и инфраструктура – здесь решения Dow играют значительную роль, обладая высокотехнологичными свойствами, которые обеспечивают высокое качество и надежность производства конечных продуктов для строительства и развития инфраструктуры.

Потребительские товары – широкий спектр технологических решений, позволяющих заказчикам Dow создавать добавки для производства усовершенствованных продуктов, применяемых в косметической, бытовой, архитектурной, строительной и лакокрасочной индустриях.

"Открывая офис Dow в Минске, мы стремимся развивать более тесные отношения с белорусскими компаниями и значительно ускорить развитие химической промышленности в стране", отметил Павел Федусенко, генеральный директор Dow в Беларуси. "Dow предлагает своим клиентам по всему миру широкий ассортимент продукции наукоемких материалов в сочетании с глобальным опытом, первоклассной технической и клиентской поддержкой на всех стадиях развития отношений, а также возможность создавать индивидуальные решения для своих клиентов. Благодаря открытию офиса в Минске не только Dow приобретет дополнительные возможности, но и в первую очередь наши заказчики, а также белорусская химическая индустрия в целом".

О компании Dow

Компания Dow (NYSE: DOW) обладает широким ассортиментом технологических решений, интегрированными активами, инновациями и глобальным присутствием. Все это помогает компании добиться прибыльного роста и стать самой инновационной, клиентоориентированной, инклюзивной и стабильно развивающейся компанией в области наукоемких материалов. Dow предлагает своим клиентам усовершенствованные решения для таких быстро растущих индустрий рынка, как упаковочная промышленность, производство потребительских товаров, создание и развитие инфраструктуры. Dow управляет 113 производственными площадками в 31 стране и насчитывает около 37 000 человек. В 2018 году объем продаж Dow составил примерно 50 млрд долларов США.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.dow.com и из наших новостей в Twitter (@DowNewsroom).

О компании Dow в России и СНГ

Компания Dow осуществляет свою деятельность в России и СНГ с 1974 года. Численность персонала компании Dow в России и СНГ составляет около 300 человек, которые работают в 4 представительствах и на 2 производственных площадках компании – ООО "Финндисп" и совместное предприятие "Дау Изолан". Сотрудники Dow обслуживают заказчиков в следующих сегментах рынка: выпуск потребительских товаров, создание инфраструктуры и производство упаковки. Сеть производственных объектов Dow насчитывает 38 предприятий в 15 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и в Индии. По итогам 2018 года чистые продажи Dow в Европе составили около 17,4 млрд долларов США. Подробнее о деятельности Dow в России и СНГ www.dow.ru.

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