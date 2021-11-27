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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северной половине, днем над большей частью страны пройдут дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от нуля до плюс 6.-0-
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