6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 7 декабря, ночью по северу республики на отдельных участках дорог будет гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по Витебской области, днем по северо-западной части страны пройдут осадки - дождь, мокрый снег. Ночью местами по северу слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до 1 градуса тепла, днем - от 1 градуса ниже нуля до плюс 5.-0-

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