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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем во многих районах страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет 2-8 градусов тепла.-0-
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