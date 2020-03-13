13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Беларуси 14 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны - до 15-22 м/с. Из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем будет от нуля до плюс 6, в течение дня ожидается понижение до 1-5 градусов мороза.-0-

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