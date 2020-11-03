Дожди и до +12°С ожидается в Беларуси 4 ноября

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, при прояснениях - плюс 2-4. Днем будет 6-12 градусов тепла.-0-