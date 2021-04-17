Дожди и до +17°С ожидается в Беларуси 18 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 17 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный слабый с усилением до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 11-17 градусов тепла.-0-

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