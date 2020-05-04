Дожди и до +20°С ожидается в Беларуси 5 мая

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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 20 градусов тепла ожидается в Беларуси 5 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - до плюс 13. Днем будет 14-20 градусов тепла.-0-