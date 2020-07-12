Дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 13 июля

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12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По востоку страны 13 июля пройдут дожди, воздух прогреется до 21 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по востоку временами ожидаются дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах - слабый туман.
Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15-21 градуса.-0-