Дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 19 мая

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси будет преимущественно без осадков, по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN