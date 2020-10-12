12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная погода. На большей части территории пройдут дожди, по северо-западу местами сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается переменных направлений 5-10 м/с, по северо-западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем будет от плюс 9 градусов по северо-западу до 19 выше нуля по юго-востоку страны.-0-

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