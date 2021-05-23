23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 24 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от плюс 5 до плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса.-0-

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