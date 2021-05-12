12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси к концу недели, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

После периода теплой и сухой погоды в предстоящие сутки ситуация в атмосфере изменится.

В четверг, 13 мая, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов и прохладной воздушной массы. На большей части республики пройдут дожди, ночью и утром местами ожидаются сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами. Ветер ночью переменных направлений умеренный, днем юго-восточный порывистый, местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов. Днем будет плюс 10-16, по юго-западу до 20 градусов тепла.

В пятницу, 14 мая, страна останется в зоне фронтальных разделов, смещающихся с Украины. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 5-12 градусов. Днем будет от 15 до 22 градусов тепла.

В субботу, 15 мая, погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы. Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 7-12 градусов. Днем будет от 14 до 21 градуса тепла.

В воскресенье, 16 мая, дождей и облачности станет меньше, дожди пройдут местами по стране и будут носить кратковременный характер, днем в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11. Днем будет от 18 до 24 градусов тепла.-0-

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