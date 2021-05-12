12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром местами сильные дожди. Днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер ночью переменных направлений 3-8 м/с, днем юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами по северу 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5-11 градусов. Днем будет плюс 10-16, по юго-западу страны до 20 градусов тепла.-0-

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