24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца мая осталась ровно неделя, но по предварительному прогнозу уже видно, что в метеорологической летописи он останется прохладным и дождливым. Погода не порадует жителей Беларуси и на текущей неделе. Активная циклоническая деятельность с завидным постоянством будет приносить в нашу страну много облаков и дождей", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 25 мая, в ночные часы область повышенного атмосферного давления защитит Беларусь от осадков, но утром и днем погодные условия вновь станут определять фронтальные разделы. Утром по крайнему западу Брестской и Гродненской областей, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-западу в плотных облаках - на пару градусов теплее. В разгар дня воздух прогреется до 17-23 тепла.

В среду, 26 мая, погоду продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся на соседние районы России. Будет много облаков. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах есть вероятность сильных дождей. Местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - от плюс 14 по северо-западу до 22 тепла по юго-востоку страны.

В четверг, 27 мая, погоду обусловит неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - от плюс 17 по северо-западу до 24 тепла по юго-востоку.

В пятницу, 28 мая, очередной фронтальный раздел принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля. Днем будет 15-22 градуса тепла, местами воздух будет прогреваться до плюс 24.

В предстоящие выходные Беларусь окажется в орбите циклона с центром над Украиной. В субботу, 29 мая, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможны грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный порывистый. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов выше нуля, днем - в основном 15-22 тепла.

В воскресенье, 30 мая, атмосферное давление вырастет, уменьшится количество осадков, постепенно стихнет ветер, но станет немного прохладнее.-0-

Прогноз погоды на неделю

Фото Вадима Якубёнка