14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 15 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, днем местами ожидаются осадки - мокрый снег, дождь. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица.

Ветер будет северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, по востоку - до минус 5. Днем будет от минус 1 до плюс 4, по западу Брестской и Гродненской областей - 5-8 градусов тепла.-0-

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