Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 4 декабря прогнозируются дожди и мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачная погода. Временами ожидаются дожди, по восточным, а ночью и по центральным районам страны - с мокрым снегом. Слабый туман, местами по востоку гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет южный 5-10 м/с, ночью порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 мороза на востоке до 4 тепла на западе страны. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов.-0-

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