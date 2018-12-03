Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 4 декабря

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 4 декабря прогнозируются дожди и мокрый снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет облачная погода. Временами ожидаются дожди, по восточным, а ночью и по центральным районам страны - с мокрым снегом. Слабый туман, местами по востоку гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет южный 5-10 м/с, ночью порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 5 мороза на востоке до 4 тепла на западе страны. Днем будет от нуля до плюс 6 градусов.-0-
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