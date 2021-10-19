Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 19 октября 2021
Минск Ясно +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:20 За надругательство над госфлагом задержан минчанин Происшествия
14:19 "Минчанка" снялась с розыгрыша Кубка России по волейболу Спорт
14:13 Тимошенко заявила о полномасштабном энергетическом кризисе в Украине В мире
14:12 Беларусь и Монголия планируют провести заседание торгово-экономической комиссии в 2022 году в Минске Экономика
13:56 В Столбцах будут судить мужчину за угрозы сотруднику ОВД и судье Происшествия
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534 Общество
13:35 Шесть человек заняли зал музея Прадо в Мадриде и грозят покончить с собой В мире
13:32 Постсовет ОДКБ согласовал проект заявления о борьбе с героизацией нацизма Общество
13:31 В декабре в Беларуси начнут производить медицинские перчатки Экономика
13:29 Заяц: новая волна коронавируса агрессивна, но мы видим методы борьбы с ней Регионы
13:26 Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило на онлайн-панель КГК с мая по сентябрь Общество
13:22 Доллар и российский рубль на торгах 19 октября подешевели, евро подорожал Экономика
13:19 Первый зампредседателя ГПК проведет 20 октября личный прием граждан Общество
13:13 Ночью на автостоянке в Витебске горел автомобиль Происшествия
13:11 Органы финрасследований с начала года возбудили 30 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах Происшествия
13:09 ВМО: из-за потепления в Африке могут исчезнуть последние ледники В мире
13:08 МИД Люксембурга: Евросоюз ждет гибель при несоблюдении верховенства права В мире
13:08 Правительство намерено обратиться к Президенту для выделения дополнительных средств на борьбу с COVID-19 Общество
13:02 Курсанты Военной академии Беларуси участвуют в учении ОДКБ "Поиск-2021" в Таджикистане Общество
12:55 В Гродно задержали серийных магазинных воров Происшествия
12:52 Еще один Telegram-канал и чат признаны в Беларуси экстремистскими Происшествия
12:49 Ночью в Жлобине горела квартира: жильцов спас пожарный извещатель Происшествия
12:45 Жителя Гродно будут судить за приготовление к организации массовых беспорядков Происшествия
12:43 В Киеве ветераны-афганцы проводят митинг у офиса Зеленского В мире
12:38 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября Общество
12:34 Из школы в Гродно из-за короткого замыкания эвакуировали более 450 человек Происшествия
12:33 Мороз санкциям помеха: война Литвы и Польши с БелАЭС закончилась покупкой опилок у Минска Общество
12:25 МЧС предлагает обсудить административные процедуры в области пожарной и промышленной безопасности Общество
12:22 ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев Общество
12:13 Польский премьер заявил, что Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса В мире
Все новости
Все новости
Общество
19 октября 2021, 12:38

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября

Фото из архива
Фото из архива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно, ночью по востоку с прояснениями. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в утренние часы местами по северо-востоку возможен мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, утром и днем с порывами до 14 м/с, местами - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 по востоку до плюс 8 по западу. Днем будет 8-14 градусов тепла, по западу - до плюс 16.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534
Фото из архива Постсовет ОДКБ согласовал проект заявления о борьбе с героизацией нацизма
Фото из архива Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило на онлайн-панель КГК с мая по сентябрь
Фото из архива Первый зампредседателя ГПК проведет 20 октября личный прием граждан
Роман Головченко Правительство намерено обратиться к Президенту для выделения дополнительных средств на борьбу с COVID-19
Фото "Ваяр" Курсанты Военной академии Беларуси участвуют в учении ОДКБ "Поиск-2021" в Таджикистане
Главное
"Каждый должен распоряжаться своей судьбой". Лукашенко высказался на тему противоэпидемических мер и лечения от COVID-19
Лукашенко: несмотря на мое негативное и жесткое отношение к напряжению людей, вакцинироваться нужно
Сергеенко представил нового министра юстиции коллективу
Инвестируй и не прогадаешь! Время для вложений! Подорожает ли жилая недвижимость? Мнения экспертов
Топ-новости
Лукашенко о коронафейках: интернет стал политическим полем драки
Правительство намерено обратиться к Президенту для выделения дополнительных средств на борьбу с COVID-19
Мороз санкциям помеха: война Литвы и Польши с БелАЭС закончилась покупкой опилок у Минска
Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования
Технологию NB-IoT продолжают развивать в Беларуси. Что это за решение и почему оно становится все более востребованным
ГПК: на линии литовско-белорусской границы обнаружена очередная группа беженцев
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534
Петровский: профилактика призывов к санкциям при помощи уголовной ответственности будет действовать
Более 200 сообщений о зарплате в конвертах поступило на онлайн-панель КГК с мая по сентябрь
"Гродно Азот" поставляет жидкий и газообразный кислород в учреждения здравоохранения
Ксения Галецкая о победе на Sanremo Junior в Италии: рада привезти награду в любимую Беларусь
В Минске разработали брошюру с QR-кодом для удобного поиска пунктов вакцинации
В Польше группа иностранцев помогала мигрантам переходить границу
"Вынужденный шаг". МИД Беларуси прокомментировал отъезд посла Франции
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.