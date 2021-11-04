4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца текущей недели в Беларуси ожидается неустойчивый характер погоды. Фронтальные разделы будут приносить все новые и новые порции осадков, температурный фон начнет постепенно понижаться, не добавит комфорта и сильный порывистый ветер", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 ноября, погодные условия в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с севера Польши на Финский залив. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется южный с переходом на западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - от плюс 8 по северо-западу до 15 градусов тепла по юго-востоку страны.

В субботу и воскресенье, 6-7 ноября, погоду будут определять фронтальные разделы и неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря. В субботу ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, днем - 5-12 градусов тепла.

В воскресенье, 7 ноября, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, днем - 5-12 градусов тепла.

В понедельник, 8 ноября, страна окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с юга Скандинавии на северо-западные районы европейской части России, за которыми в дальнейшем в Беларусь начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса. Температурный фон понизится, а это значит, что есть вероятность выпадения дождя с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов выше нуля, днем - 4-10 градусов тепла.

Во вторник, 9 ноября, местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 2-8 градусов тепла.-0-

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