18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В настоящее время над Северной Европой наблюдается активная циклоническая деятельность. До конца недели через нашу страну продолжат смещаться атмосферные фронты от скандинавских циклонов, обеспечивающие поступление к нам теплой неустойчивой воздушной массы. Поэтому конец рабочей недели и выходные будут теплее положенного по календарю. Но вместе с тем почувствовать тепло помешают осадки и сильный порывистый ветер", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 19 ноября, будет облачно. На большей части страны ожидаются осадки, преимущественно дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, местами по западу сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 5-11 градусов тепла, по северо-востоку - плюс 2-4.

В субботу, 20 ноября, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром над большей частью страны пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северо-востоку до 10 градусов выше нуля по юго-западу, днем - 5-11 градусов тепла.

В воскресенье, 21 ноября, будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди, вечером по северу возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, по юго-западу - до плюс 9. Днем будет 4-11 градусов тепла.

"На предстоящей неделе неустойчивый характер погоды сохранится. Температурный фон начнет понижаться, дожди будут чередоваться с мокрым снегом. Есть вероятность, что в Беларуси установится временный снежный покров. Ситуацию на дорогах могут осложнить туман и гололедные явления", - прогнозируют в Белгидромете. В понедельник, 22 ноября, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 6 градусов.

Во вторник, 23 ноября, ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег, возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог ождается гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, днем - от минус 3 до плюс 3.

В среду, 24 ноября, местами по стране пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. На дорогах местами возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем - от минус 2 до плюс 4.-0-

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