Дожди, туман и гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 29 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:05 Новый цех завода "Ветразь" в Бегомле позволит нарастить объем производства Регионы
14:02 Иран начал испытания собственной вакцины от COVID-19 В мире
13:59 Турчин считает необходимым повысить уровень заработной платы в Минской области Регионы
13:54 Обновленное общежитие более чем на 500 мест открыли для студентов ГГМУ Регионы
13:48 В Солигорске парню назначили 2 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника ИДН Происшествия
13:43 В России привившимся от COVID-19 будут выдавать паспорт вакцинированного В мире
13:41 В Минской области возбуждено 39 уголовных дел по фактам наездов на пешеходов Происшествия
13:38 В Молодечно семейного скандалиста оштрафовали за неповиновение и оскорбление милиционера Происшествия
13:36 В Беларуси детям-сиротам уделяется огромное внимание - Андрейченко Регионы
13:36 Дело о гибели подростка на строительном объекте в Минске направлено в суд Происшествия
13:27 Минчанин сообщил в милицию, что собирается применить пистолет против участкового Происшествия
13:25 НАТО активизирует усилия по защите от биологического оружия В мире
13:13 Около 600 детей стали участниками областного новогоднего праздника в Могилеве Регионы
13:13 Доллар на торгах 29 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:13 Парк локомотивов БЖД пополнится 15 современными электровозами Экономика
13:04 В Брестской области началось выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание Регионы
13:01 В Австралии зафиксирован первый случай южноафриканского штамма коронавируса В мире
12:58 Андрейченко о ВНС: нужно дать ответ на ожидания людей Общество
12:50 Расходы на образование и здравоохранение: бюджет Минской области сохранит социальную ориентированность Регионы
12:45 Утверждена программа деятельности правительства Беларуси до 2025 года Экономика
12:38 "Белорусская энциклопедия" выпустила книгу о советской и немецкой бронетехнике Культура
12:33 В Чериковском районе при лобовом столкновении двух микроавтобусов пострадали три человека Происшествия
12:31 В Бресте детсад в многоэтажке планируют сдать в эксплуатацию весной 2021 года Регионы
12:25 Виталий Жуковский покинул пост главного тренера футболистов "Ислочи" Спорт
12:25 Петришенко: чтобы у страны было будущее, нужно заботиться о детях Общество
12:22 Белорусские дипломаты при посещении китайской провинции Хайнань договорились о наращивании сотрудничества Политика
12:18 Дожди, туман и гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря Общество
12:17 Произвести российскую вакцину на "Белмедпрепаратах" планируют к концу февраля - началу марта Общество
12:14 Крупные промышленные потребители с 1 января будут платить за электроэнергию по новым тарифам Экономика
12:10 Шерстнев: все усилия власти нацелены на воспитание достойного гражданина страны Регионы
Все новости
Все новости
Общество
29 декабря 2020, 12:18

Дожди, туман и гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, местами туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Днем во многих районах ожидаются дожди, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 5-10 м/с, ночью порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4. В дневные часы ожидается плюс 1-7 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь погода прогноз погоды
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко о ВНС: нужно дать ответ на ожидания людей
Фото из архива Петришенко: чтобы у страны было будущее, нужно заботиться о детях
Произвести российскую вакцину на "Белмедпрепаратах" планируют к концу февраля - началу марта
Фото из архива Лесхозы на елочных базарах продали более 83 тыс. новогодних деревьев
Алексей Гайдашов. Фото из архива Белорусские полярники завершили доставку личного состава и грузов на антарктическую станцию
Головченко: Новый год - это время исполнения желаний
Главное
Во время совещания Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля
Утверждена программа деятельности правительства Беларуси до 2025 года
В Беларуси началась вакцинация населения российской вакциной "Спутник V"
100 000 рублей, новый автомобиль и квартира от Белагропромбанка – лучшие подарки на Новый год!
Топ-новости
Перечень госпрограмм на 2021-2025 годы утвердили в Беларуси
Головченко: Новый год - это время исполнения желаний
Пример лицемерия высшей пробы - МИД прокомментировал ситуацию вокруг санатория "Беларусь" в Литве
Андрейченко о ВНС: нужно дать ответ на ожидания людей
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1841 пациент с COVID-19, выписаны 1385
Парк локомотивов БЖД пополнится 15 современными электровозами
Петришенко: чтобы у страны было будущее, нужно заботиться о детях
Сергей Баран назначен директором "БелЭкспо"
Беларусь получит $20 млн от Фонда ОПЕК для здравоохранения
Доллар на торгах 29 декабря подешевел, евро и российский рубль подорожали
Дожди, туман и гололед ожидаются в Беларуси 30 декабря
Белорусские полярники завершили доставку личного состава и грузов на антарктическую станцию
Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершает год на десятом месте мирового рейтинга
Менеджеров нового поколения начнут готовить в ПолесГУ
Турчин: для эффективного развития региона важно принимать оперативные управленческие решения
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.