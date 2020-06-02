Дожди в первой декаде июня будут поддерживать достаточные запасы влаги в почве - Белгидромет

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемые в первой декаде июня дожди будут поддерживать на большей части территории Беларуси достаточные запасы влаги в почве. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
По данным на 28 мая, во многих южных районах, а также местами в центральной части и на северо-западе страны наблюдался недостаток влаги. В ряде районов Гомельской и Брестской областей были низкие запасы влаги, преимущественно под озимыми культурами и многолетними травами. На отдельных участках от почвенной засухи отмечалось пожелтение и засыхание листьев у озимых зерновых. По данным метеостанции Житковичи, у тритикале началось засыхание стеблей. При этом на большей части территории Беларуси запасы влаги оставались хорошими.
"Прошедшие в последние дни мая интенсивные дожди существенно пополнили запасы почвенной влаги в южной части и в восточных районах страны, улучшив условия для формирования продуктивности сельскохозяйственных культур", - отметили в Белгидромете.-0-