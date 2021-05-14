14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси в ближайшие дни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Обширный циклонический вихрь, расположенный над Центральной Европой, сформировал в Беларуси устойчивый южный перенос воздушных масс. К нам поступает теплый воздух, но насыщенный влагой, поэтому в ближайшие дни без дождей не обойдется", - рассказали в Белгидромете.

В субботу, 15 мая, на большей части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем будет 17-22 тепла.

В воскресенье, 16 мая, местами по стране, а в дневные часы в юго-западных районах на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем - 18-24 тепла.

В понедельник, 17 мая, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, днем по северо-востоку сильные дожди. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов выше нуля. Днем будет 16-22 тепла, местами, преимущественно по востоку, - плюс 23-24.

Во вторник, 18 мая, ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах сильные. Местами ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 15-22 тепла, по востоку страны - до плюс 24.

В среду, 19 мая, на большей части территории пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля. Днем будет 13-19 градусов тепла, по востоку - местами до плюс 21.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь