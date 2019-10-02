Дождливо и до +20°С будет в Беларуси 3 октября

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси в четверг, 3 октября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По информации синоптиков, в ближайшие сутки будет облачно. На большей части территории страны пройдут дожди. Ветер будет южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов тепла, днем - плюс 10-16. В юго-восточных районах воздух прогреется до 17-20 градусов.-0-

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