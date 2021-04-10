Дрожжа: Минлесхоз в состоянии дать качественный лесоматериал

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минлесхоз в состоянии обеспечить деревообрабатывающую промышленность качественным лесоматериалом. Об этом сказал сегодня министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа во время акции "Неделя леса", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Как такового дефицита леса у нас нет. Да, есть определенные вопросы в части обеспечения узкими сортиментами, определенной породой. Однако сегодня мы в состоянии обеспечить всю нашу деревообрабатывающую промышленность качественным лесоматериалом или материалом того качества, который необходим для того или иного вида оборудования", - сказал Виталий Дрожжа.

По его словам, в последние годы деревообработка получила достаточно большой импульс. "Процессы эволюции деревообработки неизбежны. Уже сегодня каждый человек, работающий в этой сфере, от руководителя до рядового сотрудника, должен в первую очередь эффективно использовать лесной ресурс, так как он становится дорогим. За последние годы стоимость древесины в Беларуси стала соизмерима со стоимостью древесины у наших европейских соседей, - отметил он. - Буквально еще год-два назад стоимость отечественной древесины бала в 2-3 раза (по некоторым сортиментам в 4-5 раз) ниже. Поэтому было удобно, в том числе работникам лесных хозяйств, заготавливать сырье и экспортировать его в круглом виде в другие страны. Сейчас же мы работаем в условиях полного запрета поставок круглой древесины. В результате чего все больше повышаем эффективность нашей деревообработки, об этом говорят итоги 2020 года и первого квартала текущего года".

Кроме того министр рассказал, что в нынешнем году белорусы достаточно активно принимают участие в акции "Неделя леса". "Уже более 40 тыс. человек поучаствовали в ней. Цифры свидетельствуют о том, что люди активно в этом году откликаются, с удовольствием выезжают в лес и занимаются посадкой деревьев. Благодаря участникам акции мы создадим около 6 тыс. га нового леса", - подчеркнул Виталий Дрожжа.

Акция "Неделя леса" проходит в Беларуси с 3 по 10 апреля. В этом году она приурочена к Году народного единства.

Место проведения акции - объекты всех регионов Беларуси. Добровольцы могут посадить дерево, заложить памятную аллею, сквер, привести в порядок места отдыха в лесу.

В 2020 году новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Главная цель акции "Неделя леса" - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.-0-