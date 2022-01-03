Дубицкий: проекты БРСМ объединяют патриотов страны

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты Белорусского республиканского союза молодежи объединяют патриотов нашей страны, заявил заведующий отделом проектной деятельности ЦК БРСМ Владислав Дубицкий в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

"Проделана колоссальная работа по созданию этой программы. Сегодня мы скоординируем усилия и вместе со всеми заинтересованными начнем реализовывать проекты, направленные на патриотическое воспитание населения. Несмотря на то, что целевая аудитория БРСМ - молодежь, мы привлекаем к нашим проектам в целом все население, - сказал Владислав Дубицкий. - Один из самых ярких примеров - проект "Цветы Великой Победы". К слову, его символ - яблоневый цветок в сочетании с красно-зеленой ленточкой - в свое время придумала именно союзная молодежь. И очень приятно, что белорусы разных поколений 9 Мая, прикрепляя его на лацкан одежды, выражают таким образом глубокое уважение к Великой Победе и героям той войны".

Во время круглого стола

Завотделом отметил, что концепция этого многоступенчатого проекта включает в себя уже около 25 подпроектов. "Это "Письмо герою войны", "Родные лица Победы", различные акции и мероприятия. В этом году мы запустили патриотический проект "Ведаю Беларусь", который включал в себя серию онлайн-квизов и республиканский чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси. Такие проекты близки и интересны современному поколению. В целом вся деятельность БРСМ направлена на гражданско-патриотическое воспитание, будь то "Королева студенчества", "Студент года" или любой другой проект, - подчеркнул он. - Наши проекты объединяют конструктивную молодежь, настоящих патриотов Беларуси".

Владислав Дубицкий добавил, что 2022 год будет богат новыми проектами. "В мае мы планируем принять участие в международном проекте "Солдатский конверт" в Ставрополе. Туда отправится большая творческая делегация. Кроме того, возрождаем для школьной молодежи военно-патриотическую игру "Орленок". Совместно с Вооруженными Силами, Министерством образования и другими структурами в этом году начнем его реализацию. Мне кажется, что, начиная с самых юных белорусов и заканчивая пожилыми людьми, в том числе с привлечением ветеранов, нам удастся на высоком уровне апробировать эту программу и в ближайшее время достичь тех целей, которые в нее заложены".-0-

Фото Павла Орловского