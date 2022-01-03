Орел: неразрывность связи поколений проходит красной нитью в программе патриотического воспитания

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неразрывность связи поколений проходит красной нитью в программе патриотического воспитания населения, заявил заместитель начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Николай Орел в пресс-центре БЕЛТА во время круглого стола на тему "Программа патриотического воспитания населения Беларуси на 2022-2025 годы".

"В культурном коде белорусов заложено уважение к старшим. И поэтому, когда мы говорим о программе патриотического воспитания населения, мы должны, конечно, коснуться вопроса неразрывности связи поколений. И это проходит красной нитью в данной программе. В том числе нашла отражение тематика Великой Отечественной войны. Поэтому нельзя не сказать о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Их возраст - 95 лет и старше. На сегодняшний момент в Беларуси проживают 2,5 тыс. ветеранов ВОВ. Но им на смену приходят ветераны Вооруженных Сил, в том числе, принявшие участие в боевых действиях на территории Афганистана и других государств. То есть это смена людей, которые дальше понесут вот эти идеи патриотизма для нашей молодежи", - сказал Николай Орел.

Николай Орел

По его словам, в программе патриотического воспитания заданы лишь векторы, цели, задачи, основные направления нашей работы, а уже каждое ведомство будет их наполнять, исходя из своей компетенции. "Каждое ведомство, каждая организация, трудовой коллектив, выполняя качественно свои функции, будут в том числе работать на патриотическое воспитание каждого члена этого коллектива. И, соответственно, от качества нашей работы будет зависеть, чтобы жизнь каждого гражданина нашей страны становилась все более комфортной и достойной", - добавил замначальника.-0-

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